Verbot von Teilen einer Rockergruppe
Sechs Tage vor der Ulmer Razzia hatte die Polizei Wohnungen und Treffpunkte der Rockergruppe "Gremium MC" durchsucht. Hintergrund war das Verbot der Untergruppe "Gremium MC Chapter Nomads Bosporus Türkiye" sowie der Chapter in Böblingen und Leonberg. "Das hat System. Zwei Einsätze, eine Linie", sagt Hagel. "Wir setzen Recht durch." Kriminalität wachse dort, wo der Staat zögere.
Auch über den Einsatz gegen die Rocker hatte Hagel in einem Instagram-Reel aufgeklärt. Menschen müssten dort erreicht werden, wo sie sich unter anderem aufhielten: im Netz. "Wer mit jungen Menschen im Gespräch bleiben will, muss dort präsent sein, wo sie sich informieren", sagt der Minister. "Alleinunterhalter oder Demagogen gibt es im Netz genug. Politik braucht dort wieder mehr Inhalt."