Das Center ist in den vergangenen Jahren vor allem im Zusammenhang mit Drogenhandel immer wieder in den Ermittlungsakten der Polizei aufgetaucht. "Hier blüht jede Form illegaler Geschäfte", sagt Hagel. "Illegale Prostitution in Wohnungen, Drogenhandel, Handel mit gestohlenen Gütern, mit gefährlichen Gegenständen und mit Waffen."



Das verdeutlicht auch ein Blick in die Statistik: Nach Angaben Hagels sind die Straftaten rund um das Universum Center in den ersten zehn Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen, während sie in der übrigen Ulmer Innenstadt sinken. "Rund um das Universum Center ist die Lage gekippt", sagt Hagel. Das Center sei ein bekannter Treffpunkt der Kriminalität, ein "Marktplatz des Verbrechens".