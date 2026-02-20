Viele Besuche und Events sind in der Chronik der Wolfsberggemeinde (Zusammenschluss von Gräfinau-Angstedt, Wümbach und Bücheloh von 1994 bis zur Eingemeindung nach Ilmenau) verzeichnet, die an die Städtefreundschaft zwischen dem französischen Lusigny und Gräfinau-Angstedt erinnern. Die im Mai 1994 mit einem Partnerschaftsvertrag besiegelte Freundschaft war über Jahrzehnte geprägt von wechselseitigen Kontakten und Besuchen. Anfangs auch von verschiedenen Ebenen gefördert, wurde es im Laufe der Zeit nicht einfacher, finanzielle Unterstützung für Begegnungen in größerem Rahmen zu finden.