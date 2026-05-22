Konsumklima: Verbraucherstimmung bricht nicht weiter ein

Nürnberg - Bei anhaltender Krisenstimmung hellt sich die Verbraucherstimmung in Deutschland auch im Mai nicht entscheidend auf - sie gibt aber immerhin auch nicht weiter nach. Die Einkommenserwartungen, die sich mit Beginn des Iran-Krieges deutlich eingetrübt hatten, fallen aktuell merklich positiver aus als noch im April. Die Anschaffungsneigung bleibe trotz leichtem Anstieg weiter verhalten und die Sparneigung sei erneut leicht rückläufig, gaben die Institute GfK und NIM zu ihrer aktuellen Konsumklimastudie bekannt.