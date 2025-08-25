Konsum Warum Luxusuhren bei jungen Menschen so gefragt sind

Aufklärung durch Influencer

Umsatzmäßig ist der Uhrenmarkt laut BVJ-Geschäftsführer Dünkelmann auf stabilem Niveau. "Der Trend geht jedoch allgemein zu höherwertigen Modellen – die Stückzahlen gehen leicht zurück, die Durchschnittspreise steigen."

Bei den Unter-Dreißigjährigen auf Chrono24 verzeichnen Marken wie Cartier, die Rolex-Schwestermarke Tudor und Jaeger-LeCoultre in den vergangenen drei Jahren deutlich wachsende Marktanteile. Bei Cartier habe sich der Anteil innerhalb dieser Altersgruppe mehr als verdoppelt, bei Tudor und Jaeger-LeCoultre lagen die Zuwächse bei über 75 Prozent. Was Keller feststellt: "Die GenZ ist sehr interessiert und aktiv, aber das Interesse variiert stärker."

Bei jungen Leuten dauere der Prozess vom ersten Interesse bis zum Kauf länger, sagt er. Daher sei anzunehmen, dass die Menschen sich vorher viel informieren, etwa Blogs lesen oder in sozialen Netzwerken nachschauen. Fachkundige Influencer erzählen dort etwa, auf welche Unterschiede es zum Beispiel bei Sondereditionen ankommt und wie man Fakes erkennt. "Bis das Gefühl da ist: Diese Uhr will ich jetzt kaufen", sagt Keller. "Das ist anders als beim Jeanskauf, wo ich sechs bestelle und fünf wieder zurückschicke."