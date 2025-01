Wachstum weniger stark als in den Vorjahren

Auch falle das nominale Wachstum mit 2 Prozent deutlich moderater aus als in den Vorjahren, was reale Kaufkraftverluste bedeuten würde, teilte Markus Frank, Experte im Bereich Geomarketing, mit. Zudem steige auch die Arbeitslosigkeit an, was zu Verunsicherung führe. "Deshalb ist anzunehmen, dass die Deutschen 2025 größere Anschaffungen auf die lange Bank schieben und wenn möglich etwas Geld beiseitelegen."