Weil’s im Konsum-Genusslädchen in der Theo-Neubauer-Straße in Oberhof langsam eng wird, hat Uwe Herrmann Tische und Stühle ausquartiert. So hat der gastronomische Leiter des Berghotels direkt nebenan einen gemütlichen Raum geschaffen, in dem die Leckereien aus dem Laden verzehrt werden können.