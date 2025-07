Nur ein Viertel der Händler rechnet 2025 mit Umsatz-Plus

Auch im Einzelhandel ist die Stimmung gedrückt. Laut einer Umfrage des HDE unter etwa 650 Handelsunternehmen berichtet etwa die Hälfte, dass sich ihre Geschäftslage im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum verschlechtert hat. 33 Prozent sehen keine Veränderung, nur 16 Prozent eine Verbesserung. Knapp drei Viertel der Händler geben an, dass die Kundenfrequenz in ihren stationären Geschäften in den vergangenen zwei Jahren gesunken ist. Lediglich bei 10 Prozent ist sie gestiegen.