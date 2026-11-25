Direkt vor Weihnachten wird es im Supermarkt besonders voll

Weil in diesem Jahr der Heiligabend auf einen Donnerstag fällt, sind die Geschäfte danach insgesamt drei Tage am Stück geschlossen. Das könnte im Lebensmitteleinzelhandel dazu führen, dass der Andrang am 23. und 24. Dezember noch höher als in anderen Jahren ist. Auch Daniel Honner, aus der Fachgemeinschaft Lebensmittel beim Handelsverband, glaubt, dass man einen zusätzlichen Andrang bemerken werde. Sein persönlicher Tipp daher: schon am Montag oder Dienstag der Weihnachtswoche einkaufen gehen - und alles, was man auf Vorrat holen könne, einfach schon im Schrank haben.