Die Staats- und Regierungschefs der zehn Asean-Länder treffen sich noch bis Freitag zu ihrem jährlichen Gipfeltreffen in Vientiane, der Hauptstadt von Laos. Das Land hat in diesem Jahr den Vorsitz über die Staatengemeinschaft. Die Krise in Myanmar sowie die Spannungen im Südchinesischen Meer sind zwei der zentralen Punkte auf der Agenda. An den Gesprächen nehmen unter anderem US-Außenminister Antony Blinken, der chinesische Ministerpräsident Li Qiang und der russische Außenminister Sergej Lawrow sowie UN-Generalsekretär Antonio Guterres teil.