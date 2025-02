Das Stasi-Unterlagen-Archiv Suhl ist weit mehr als der Name sagt. Ja, es ist in erster Linie ein Archiv. Die dort vorhandenen Unterlagen aus der Welt der Staatssicherheit umfassen 3780 laufende Meter und allein deren Erschließung ist eine Mammutaufgabe. Dieses Archiv ist aber auch ein Musterbeispiel dafür, wie Geschichte lebendig gemacht und sowohl wissenschaftlich als auch durchaus mit Unterhaltungswert vermittelt werden kann. So seien den Leserinnen und Lesern auch die „Themenbeiträge aus der Region“ auf der Webseite des Suhler Archivs ans Herz gelegt. Dort finden sich Texte wie „Kreative Tschekisten: Ideenmanagement im Ministerium für Staatssicherheit“. Dort geht es dann um eine Fotokamera im BH, um eine Funkstation im Reserverad, eine Reizgas versprühende Taschenlampe oder ein Versteck für Schriftgut im Feuerlöscher. Oder man findet hier Artikel über die Flucht von Werner Weinhold im Dezember 1975 sowie die Vorgehensweisen der Stasi in den Simson-Werken.