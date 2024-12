Konservatorium präsentiert sich: Weihnachtskonzert im Volkshaus

Weitere Gründe, am Sonntag im Volkshaus dabei zu sein, ist der gemeinsame Kaffeenachmittag. Eine Stunde vor Konzertbeginn, konkret ab 14 Uhr, können die Gäste ankommen, sich Plätze suchen und erst einmal in Ruhe Kaffee trinken, Kuchen essen, sich mit Bekannten und Verwandten unterhalten und gewissermaßen warm werden in einer anheimelnden weihnachtlichen Atmosphäre. Um all das kümmern sich übrigens die Orchestermitglieder und zugehörige Familien in eigener Regie.