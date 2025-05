Herr Winkel, das Stadtblasorchester tritt am Sonntag zusammen mit Gästen aus Landeshauptstadt im Meininger Volkshaus auf. Wer wird da aus Erfurt erwartet und wann genau beginnt die Veranstaltung? Unser großes Familienkonzert findet am Sonntag, 11. Mai, um 15 Uhr im Volkshaus statt, Einlass ist ab 14.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Verstärkt werden wir an diesem Nachmittag vom Polizeiorchester Thüringen aus Erfurt. Das sind 35 professionelle Musikerinnen und Musiker – alle ausgebildete Profis. Auch unser Stadtblasorchester ist mit rund 35 bis 40 Musikerinnen und Musikern stark besetzt. Das wird ein toller musikalischer Nachmittag.