Das imposante Haus in der Prachtstraße Meiningens, schräg gegenüber vom Theater, in dem seit einigen Jahren die Musikschule unter dem Namen Konservatorium zu finden ist, bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für alle, die auf der Suche nach „ihrer“ Musik sind. Da gibt es für die Jüngsten die musikalische Früherziehung, ein erstes Instrumente-Entdecken, sowie Einzelunterricht für alle Altersklassen mit einer Bandbreite an Blas-, Streich-, Zupf- und Tasteninstrumenten, sowie Gesang und Schlagwerk. Großen Spaß macht es natürlich, im Ensemble gemeinsam mit anderen die Welt der Töne zu erkunden und zu Gehör zu bringen. Einen wunderbaren Eindruck von Unterricht und Proben bekamen Interessierte zum Tag der offenen Tür.