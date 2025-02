Wo auf vielen Gebieten über mangelnden Nachwuchs geklagt wird – das Max-Reger-Konservatorium in Meiningen scheint diese Sorgen nicht zu kennen. Bei ihrem diesjährigen Winterkonzert waren es vor allem junge Leute, die sich als Solisten oder in kleineren Gruppen präsentierten – und beachtliche Leistungen auf ihren Instrumenten boten. Dabei reichte die Palette nicht nur von der Gitarre bis zur Blockflöte. Mit Antonio Werner bewies gleich zu Beginn des Konzertes ein Junge, dass auch die Orgel kein Instrument vergangener Jahrhunderte ist, sondern auch heute noch von Interesse für junge Leute sein kann. Vorausgesetzt, sie wird so eindrucksvoll gespielt, wie er dies mit dem Präludium in C-Dur von Markus Nickel oder der Choralbearbeitung „Aus meines Herzens Grunde“ von Johann Christoph Bach bewies.