Konservative Studiverbindungen: BSW- und AfD-Politiker bei Burschenschaftstreffen zu Corona

Die Allgemeine Deutsche Burschenschaft (ADB) zählt eigenen Angaben nach etwa 4.000 Mitglieder aus 27 Burschenschaften von 18 deutschen Hochschulorten. Der Dachverband war 2016 gegründet worden – auch in Abgrenzung zum völkischen Gedankengut, das die Mitglieder in einem anderen Dachverband vertreten sehen. Das "Burschentag" genannte Treffen der ADB findet in der Regel jährlich in Jena statt.