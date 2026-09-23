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  4. Kletter-Protest von Aktivisten an CDU-Zentrale in Berlin

Konrad-Adenauer-Haus Kletter-Protest von Aktivisten an CDU-Zentrale in Berlin

Kletter-Protest in Berlin: Die Gruppe Robin Wood demonstriert auf dem Konrad-Adenauer-Haus für mehr Klimaschutz und ein klareres Vorgehen gegen den Aufstieg der AfD.

Konrad-Adenauer-Haus: Kletter-Protest von Aktivisten an CDU-Zentrale in Berlin
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Aktivisten demonstrieren mit einer Kletter-Aktion am Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin - Mit einer Kletteraktion an der CDU-Parteizentrale in Berlin haben Aktivisten der Gruppe Robin Wood gegen die Klimapolitik der Regierung protestiert und ein klareres Auftreten gegen Rechtsextremismus gefordert. Die Aktivistinnen und Aktivisten ließen sich an der Fassade des Konrad-Adenauer-Hauses ab und befestigten daran ein großes rotes Banner. Darauf stand: "Klare Kante gegen rechts - Sozialabbau beenden, Klimakrise bekämpfen!"

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Das Banner verdeckte das Konterfei des Berliner CDU-Spitzenkandidaten und bisherigen Finanzsenators Stefan Evers.

"Wir protestieren gegen die Politik der CDU-geführten Bundesregierung, die Klimaschutz hinten runterfallen lässt und keine Konzepte hat, um den Aufstieg der rechtsextremen AfD zu stoppen", hieß es zudem in einer Erklärung, die vor Ort verteilt wurde.