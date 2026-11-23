Das Theater im Schlossgarten Arnstadt hat stürmische Zeiten hinter sich. Dass man mittlerweile wieder in ruhigem Fahrwasser ist, machte die Mitgliederversammlung des Theatervereins deutlich. Trotzdem steht man vor Herausforderungen. Vorsitzende Martina Lang zog jetzt Bilanz. Dabei wurde schnell klar: Das Haus ist zwar auf Kurs, steht aber bei den Besucherzahlen vor spürbaren Herausforderungen und kalkuliert längst mit den Dimensionen eines mittelständischen Betriebs.