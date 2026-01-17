Konkurrenz für Taxis: Mindestpreise für Bolt? Stadt Erfurt zurückhaltend

Erfurt (dpa/th) - Seit Dezember fahren Autos des Mobilitätsanbieters Bolt durch Erfurt. Für die Stadt ist das aber noch kein direkter Anlass, Mindestpreise einzuführen, um das Taxigewerbe vor niedrigen Preisen zu schützen. Vorher seien Analysen des Taxi- und Mietwagenmarkts notwendig, teilte eine Sprecherin mit. Mindestpreise seien nur dann gerechtfertigt, wenn Mietwagenunternehmen die Marktanteile des Taxisektors so stark schmälern, dass damit die ausreichende Verkehrsversorgung im ÖPNV gefährdet wäre.