Konkurrenz für den ICE Bayern sieht Regionalverkehr in Gefahr

"Allen ist klar, dass das deutsche Schienennetz in keinem guten Zustand ist. Momentan verträgt es kein weiteres Wachstum beim Fernverkehrsangebot – vor allem dann nicht, wenn nur Filetstrecken bedient werden sollen", sagte Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) laut Mitteilung. "Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, auch jenseits der Großstädte nicht vom überregionalen Bahnverkehr abgehängt zu werden." Auch mittelgroße Städte müssten weiter vom Fernverkehr angesteuert werden.