Konkurrenz bei TV-Rechten? Was läuft zwischen der Formel 1 und Deutschland?

London - Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali hat den deutschen Fans leise Hoffnungen auf die Rückkehr eines Heimrennens gemacht. Man stehe in Kontakt mit den Veranstaltern in Hockenheim, sagte Domenicali bei einer Videokonferenz. Man wolle ausloten, "ob dort mittelfristig, nicht kurzfristig", wieder ein Formel-1-Rennen stattfinden könne. Hockenheim investiert auch und will mit einer Erlebniswelt künftig attraktiver werden. "Für unsere Plattform sind andere Investitionen erforderlich, darüber sind wir aktuell im Austausch", sagte Domenicali.