Konkurrent der Telekom: 1&1 kommt beim Ausbau seines Handynetzes voran

Finanzanalysten spekulieren schon länger, ob der spanische Telekommunikationskonzern Telefónica zugreifen und 1&1 kaufen könnte, um seine Deutschlandtochter O2 zu stärken - dann könnte es wieder nur drei Handynetze geben und nicht mehr vier. "Ich habe nicht vor, das Unternehmen zu verkaufen", sagte 1&1-Chef Dommermuth, der zugleich auch Hauptaktionär der 1&1-Mutter United Internet ist. "Wir sind aus dem Schlimmsten draußen. Warum sollten wir jetzt das Unternehmen verkaufen, die Party hat ja noch gar nicht begonnen."