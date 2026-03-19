Konkurrent der Telekom: 1&1 kommt beim Ausbau seines Handynetzes voran

Montabaur - Das vierte deutsche Handynetz bleibt klein, wird aber etwas größer. Wie der Mobilfunk-Anbieter 1&1 in Montabaur mitteilte, waren zum Jahreswechsel gut 2.000 Antennen-Standorte aktiv. Im vergangenen Jahr seien pro Quartal im Schnitt 300 neue Standorte hinzugekommen, dieses Ausbautempo soll auch dieses Jahr fortgesetzt werden. "Wir wachsen weiter und erreichen mit diesen Standorten (...) über 25 Prozent der Haushalte", sagte Firmenchef Ralph Dommermuth. 2030 sollen es über 50 Prozent sein, eine entsprechende Vorschrift der Bundesnetzagentur werde 1&1 "sehr gut schaffen".