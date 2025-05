Der Erzbischof von München und Freising ist jemand, der der Sprache durchaus mächtig ist - und sich auch gern zu Wort meldet. So machte der gebürtige Westfale noch am Tag von Franziskus' Beerdigung deutlich, was er vom Nachfolger erwartet: "Es muss eine Persönlichkeit sein, die mutig ist, frei ist und tief verwurzelt im Evangelium." Mit dem verstorbenen Pontifex kam Marx deutlich besser zurecht als die zwei anderen deutschen Kardinäle, die mitwählen dürfen - auch wenn Franziskus und er längst nicht immer einer Meinung waren.