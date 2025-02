Auch kurz vor der Bundestagswahl fehlt es in der Südthüringer Wirtschaft an Zuversicht, wie aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen hervorgeht. Aktuell bewegt sich der Konjukturklimaindikator – der sich aus Bewertungen zur aktuellen Geschäftslage der Betriebe und ihren Erwartungen an die weitere Entwicklung zusammensetzt – bei 64,4 Punkten. Vor einem Jahr waren es noch 65 Punkte. Werte unter 100 stehen für eine Rezession, Werte über 100 für einen Aufschwung. Die wurden in der Region zuletzt 2018/19 erreicht. Während vor einem Jahr noch 4,8 Prozent der Unternehmen bessere Erwartungen für das neue Geschäftsjahr hatten, seien es jetzt 6,6 Prozent. Umgekehrt berichtete vor einem Jahr noch nahezu jedes fünfte Unternehmen (19,7 Prozent) von einer guten Geschäftslage, jetzt ist es den Daten zufolge nur noch jedes sechste (16,7 Prozent).