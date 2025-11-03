Die Stimmung in der Südthüringer Wirtschaft ist schlecht. Anders lassen sich die jüngsten Ergebnisse der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Südthüringen nicht interpretieren. Wie die Kammer am Montag in Suhl berichtet, werde es auch in diesem Jahr in vielen Betrieben zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung kommen. „Hohe Energiepreise, komplexe bürokratische Anforderungen und zunehmende internationale Handelshemmnisse beeinträchtigen die Wettbewerbsfähigkeit zahlreicher Unternehmen“, teilte die Kammer mit.