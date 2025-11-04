Konjunkturumfrage: Pessimistische Stimmung in Thüringer Wirtschaft

Gera (dpa/th) - Hohe Energiekosten, weltpolitische Unsicherheiten und internationale Handelshemmnisse sorgen weiterhin für gedämpfte Stimmung in der Thüringer Wirtschaft. Das geht aus Konjunkturumfragen von Industrie- und Handelskammern hervor. Sorgenkind sei vor allem die Industrie, teilte die IHK Ostthüringen mit. In der Herbst-Konjunkturumfrage hätten 44 Prozent der Industrieunternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als schlecht bewertet. 59 Prozent dieser Unternehmen hätten von weniger Bestellungen als im Vorjahr berichtet. Ebenso hoch sei der Anteil der Industriebetriebe, die auf Investitionen verzichteten oder eine Reduzierung planten.