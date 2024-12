In Bayern stehe die Industrie noch für 25 Prozent der gesamten Wertschöpfung, mit der Metall- und Elektroindustrie als Zugpferd. Aber bei den Investitionsplänen öffne sich die Schere zugunsten des Auslands immer weiter: Die inländischen Investitionspläne seien im Saldo auf minus 30,4 Punkte gefallen, die Investitionspläne im Ausland dagegen auf plus 21,5 Prozentpunkte gestiegen. "Hier sieht man die Gefahr der De-Industrialisierung: Erst wird nicht mehr am Standort investiert und neue Produkte werden anderswo produziert", sagt Brossardt.