Südthüringen ist der Hotspot beim Beschäftigungsrückgang in Thüringen. Wie aus der am Donnerstag vorgelegten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen hervorgeht, macht die Region allein schon die Hälfte des Rückgangs bei der Zahl von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in ganz Thüringen aus: Während von Mitte 2024 bis Mitte 2025 landesweit 8838 Beschäftigte weniger registriert wurden, waren es im IHK-Bezirk im selben Zeitraum 4411 Beschäftigte weniger.