Das dritte Quartal hat dem Südthüringer Handwerk nicht die lange erhoffte Erholung beschert. Zu diesem Ergebnis kommt die Handwerkskammer Südthüringen nach Auswertung ihrer aktuellen Konjunkturumfrage unter ihren Mitgliedern. Wie die Kammer in Suhl berichtet, habe sich das Geschäftsklima in der Region im Vergleich zum Frühjahr nur marginal verbessert. Die schlechte Nachricht: Der Index bleibt unter den Werten des Vorjahres und schon die waren nicht gerade rosig.