Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sieht die Industrie- und Handelskammer Südthüringen nach Auswertung ihrer jüngsten Konjunkturumfrage zarte Zeichen, die Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung machen. Doch in direkter Nachbarschaft, dem Südthüringer Oberzentrum aus den Städten Suhl, Zella-Mehlis, Oberhof und Schleusingen deuten die Daten der Kammer auf eine anhaltende Rezession hin.