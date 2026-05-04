Die Stimmung im Südthüringer Handwerk ist schlecht. So schlecht, wie seit 17 Jahren nicht mehr. Erinnern wir uns zurück: Im Jahr 2009 steckte die Welt in einer globalen Finanzkrise. Ausgelöst durch wilde Immobilien-Spekulationen. Damals war die deutsche Wirtschaft schnell und gut durch die Krise gekommen. Kurzarbeit war das Mittel der Stunde. Industrie und Handwerk hatten geahnt, dass die Nachfrage zurückkehren würde, dass sie ihre Mitarbeiter schon bald wieder brauchen Was folgte, war ein enormer wirtschaftlicher Aufschwung.