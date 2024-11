Konjunkturschwäche Weniger Firmengründungen und kaum noch neue Jobs

Weniger Existenzgründungen

In dem eingetrübten wirtschaftlichen Umfeld wagen weniger Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Zahl der Gründungen sank in den neun Monaten von Januar bis September um 0,9 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum auf 456.000. Besonders bei Kleinunternehmen gab es laut Statistischem Bundesamt einen Einbruch um gut ein Viertel (minus 25,4 Prozent). Für Gründer haben sich die Perspektiven mit dem Zinsanstieg und der schwächelnden Konjunktur eingetrübt.