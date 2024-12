Konjunkturflaute: Würth rechnet mit starkem Gewinneinbruch

Existenzsorgen um das Familienunternehmen macht sich der 89-Jährige nicht. "Wir haben immerhin eine Eigenkapitalquote, die bei 48 Prozent liegt. Das Unternehmen ist sehr gesund. Wir haben neun Milliarden Eigenmittel in der Bilanz stehen." Die Läger bei den Kunden seien abgebaut. Also die Kunden hätten wenig eingekauft, hätten von ihren Beständen gelebt und die kämen irgendwann auch zum Nullpunkt, wo sie nachordern müssten. "Aber was mir viel mehr Sorgen macht, ist natürlich die politische Weltsituation. Ich meine

diese Ukrainekrise, die Machtübernahme von Trump in den USA."