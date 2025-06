Konjunkturflaute: Metall- und Elektroindustrie verliert 20.000 Arbeitsplätze

Unsicherheit bleibt

"Vor allem die hohen Energie- und Zinskosten, die hohe Bürokratiebelastung, die wachsende Konkurrenz aus China sowie die politischen Unsicherheiten im In- und Ausland haben dazu geführt, dass die bayerische M+E Industrie ihre Produktion deutlich zurückfahren musste", sagte Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer der beiden Verbände. "Die Folge sind unterausgelastete Betriebe und ein Abbau der Beschäftigung." Konjunkturell ist der Tiefpunkt nach Brossardts Einschätzung zwar überwunden, doch die "strukturellen Belastungsfaktoren" blieben demnach bestehen. An erster Stelle nannte Brossardt den ungelösten Handelskonflikt mit den USA.