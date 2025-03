Konjunkturentwicklung: Industrieproduktion nimmt überraschend stark Fahrt auf

Wiesbaden - Die deutsche Industrie hat zu Beginn des Jahres die Produktion auch dank einer positiven Entwicklung in der Autoindustrie gesteigert. Im Januar legte die Fertigung in den Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes im Monatsvergleich um 2,0 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilte. Dies ist der stärkste Produktionsanstieg seit vergangenen August. Im Dezember hatte der für die deutsche Wirtschaft wichtige Industriesektor noch einen Produktionsdämpfer verzeichnet, der aber weniger stark als bisher bekannt ausgefallen war.