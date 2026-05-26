Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen dringt auf eine rasche Senkung der Steuern und Abgaben auf Energie in Deutschland. Andernfalls drohe die deutsche und damit auch die Südthüringer Wirtschaft endgültig den Anschluss an den internationalen Wettbewerb zu verlieren, warnte Ralf Pieterwas, Hauptgeschäftsführer der IHK, am Dienstag bei der Präsentation der Ergebnisse der aktuelle Konjunkturumfrage.