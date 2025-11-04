Klappern gehört zum Handwerk, pflegte man einst zu sagen. Und was ist mit Jammern in der Industrie? Die wenig rosigen Konjunkturaussichten, die die IHK in ihrer aktuellen Umfrage vorweisen kann, sind jedoch mehr als dass man sie als „übliches Gejammer“ abtun sollte. Denn die Lage in den Unternehmen ist nun mal mehrheitlich schlecht. Für diese Erkenntnis bräuchte man eigentlich auch keine Wirtschaftsforschungsinstitute und Konjunkturumfragen. Was diese liefern, ist vor allem die Möglichkeit, die Misere wenigstens etwas beziffern zu können – also dass man sagen kann, ob die Situation nun etwas schlecht, schlecht oder ganz schlecht ist.