Fürth (dpa/lby) - Die anhaltende Wirtschaftskrise zieht eine wachsende Zahl von Insolvenzen nach sich - sowohl unter Verbrauchern als auch in der Wirtschaft. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Insolvenzen in Bayern um gut 12 Prozent auf 13.400 gestiegen, wie das Statistische Landesamt in Fürth mitteilte. Fast die Hälfte dieser Fälle - insgesamt 6.489 - waren Verbraucherinsolvenzen, gefolgt von 3.331 Selbstständigen.