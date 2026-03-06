Konjunktur: Wirtschaft fordert Merz zu mehr Mut bei Reformen auf

Regierung soll liefern

Die Bundesregierung habe in ihrem ersten Regierungsjahr wichtige Initiativen auf den Weg gebracht, um den Trend zu stoppen, so die Verbände. "Die Maßnahmen reichen jedoch bei weitem nicht aus und viele Vorhaben stehen bislang nur als Ankündigung auf dem Papier." Je länger der Prozess der Veränderungen aufgeschoben werde, desto schmerzlicher würden die Maßnahmen später ausfallen. "Die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland wird sich erst drehen, wenn es spürbare Veränderungen gibt, die bei den Unternehmen und Betrieben ankommen."