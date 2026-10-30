Keine Entlastung bei der Inflation in Sicht

Der private Konsum steht aber unter Druck. Volkswirte erwarten, dass die Inflation vorerst erhöht bleiben wird. Denn der Konflikt zwischen den USA und Iran, der die Energiepreise anheizt, ist nach wie vor nicht gelöst. Zudem besteht das Risiko, dass wegen des Ölpreisschocks andere Preise anziehen, weil Transport und Lagerung teurer werden.

Immer mehr Firmen planen dem Ifo-Institut zufolge Preiserhöhungen. "Die Unternehmen reagieren auf die kräftig gestiegenen Preise für Rohöl und Erdgas, die in der zweiten Oktoberhälfte den höchsten Stand seit 2022 erreicht haben", erläutert Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "In den kommenden Monaten wird die Inflation sowohl bei den Erzeuger- als auch bei den Verbraucherpreisen weiter zunehmen."

Schon jetzt halten viele Menschen ihr Geld zusammen, wie die jüngste Konsumklimastudie der Nürnberger Institute NIM und GfK ergab. Bei größere Ausgaben halten sich viele zurück. Etliche Haushalte müssen wegen gestiegener Preise sogar auf Ersparnisse zurückgreifen. 42,6 Prozent von 2.117 Befragten gaben in einer YouGov-Umfrage für die Postbank an, sie nutzten Rücklagen, um ihre Lebenshaltungskosten bezahlen zu können.

Staatliche Milliarden treiben Wachstum

Ein Großteil des aktuellen Aufschwungs ist von staatlichen Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Verteidigung getrieben. ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski gibt zu bedenken, dass "ein paar Quartale mit Aufschwung noch nicht automatisch eine nachhaltige Erholung bedeuten".

Nach Einschätzung von LBBW-Ökonom Niklasch wird sich 2027 zeigen, "ob die Belebung der Konjunktur dauerhaft ist, oder nur ein Strohfeuer, gespeist von der Fiskalpolitik: Für ein dauerhaft höheres Wachstum müssten die Investitionen stärker zulegen, was bis jetzt nicht der Fall ist."