Konjunktur: Unions-Haushaltsexperten wollen an Schuldenbremse festhalten

Man wolle "an der Schuldenbremse im Bund und in den Ländern in der bewährten Form festhalten", heißt es dort. Die Konjunktur sei in den vergangenen Jahren positiv verlaufen, was dem Staat höhere Einnahmen beschert habe. "Die aktuelle schwierige wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland stellt jedoch sowohl Bund als auch die Länder vor große Herausforderungen, die es notwendig machen, im Haushalt stärker zu priorisieren."