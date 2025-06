Konjunktur: Thüringer Industrie mit 428 Millionen Euro Umsatzplus

Maschinenbau und Autozulieferer unter den Verlierern

Zulegen konnten besonders die "Herstellung von elektrischen Ausrüstungen" (+83,3 Prozent), zu der auch die Batterieherstellung zählt. In diesem Bereich wurde in Thüringen zuletzt investiert: Bei Arnstadt hat etwa der chinesische Konzern CATL Anfang 2023 seine erste Fabrik für Batteriezellen in Europa in Betrieb genommen. Das zweithöchste Plus gab es bei der "Reparatur und Installation von Maschinen" (+78,9 Prozent). In diesem Bereich ist auch der Luftfahrt-Dienstleister N3 tätig, der in seinem Wartungswerk für Flugzeugtriebwerke in Arnstadt zuletzt eine steigende Auslastung vermeldete.