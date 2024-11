Konjunktur: Thüringer Bauindustrie: Talsohle erst 2026 erreicht

Kritisch sieht der Verband auch die von Kommunen vorgegebenen Quoten für Sozialwohnungen beim Neubau. "Wir blockieren damit regelrecht den Wohnungsbau", sagte Siebert. Auf der anderen Seite stünden im ländlichen Raum in Thüringen rund 37 Prozent der Wohnungen leer. Angesichts der schwierigen Lage im Wohnungsbau habe die Baubranche in diesem Jahr besonders auf Infrastrukturinvestitionen von Land und Kommunen gesetzt. Die Investitionssummen etwa im Straßen- und Tiefbau und der Städtebauförderung seien in diesem Jahr stabil. Angesichts der derzeitigen unsicheren Haushaltslage im Bund und im Freistaat werde jedoch mit Sorge auf das kommende Jahr geblickt.