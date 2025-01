Der Umsatz in Betrieben mit mindestens 50 Beschäftigten lag damit 1,5 Milliarden Euro oder 4,3 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Im November waren in der Industrie im Freistaat 1.655 Frauen und Männer weniger beschäftigt als im Vorjahresmonat. Im Jahresdurchschnitt arbeiteten in den Betrieben 144.000 Arbeitnehmer.