Konjunktur: Stimmung in bayerischer Wirtschaft besonders schlecht

München (dpa/lby) - Die Stimmung in der bayerischen Wirtschaft ist deutlich schlechter als im bundesweiten Vergleich. Das zeigt ein Vergleich der im Konjunkturbericht des Wirtschaftsministeriums veröffentlichten Zahlen mit denen des bundesweiten Ifo-Index. Während der Saldo der Einschätzungen zur aktuellen Lage in Bayern im September bei minus 27,6 Punkten lag, war er bundesweit um satte 20 Punkte besser und nur 7,6 Punkte im Minus. Der Saldo der Erwartungen an die Geschäftsentwicklung lag in Bayern bei minus 30,5, bundesweit bei minus 19,1. Auch hier schneidet der Freistaat also deutlich unterdurchschnittlich ab.