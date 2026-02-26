Konjunktur: Stagnation und Jobabbau im Handwerk

München - Das deutsche Handwerk kommt nur zäh aus der Krise. Hatte der Branchenverband ZDH für 2025 ursprünglich noch ein leichtes Wachstum um 1 Prozent erwartet, geht er inzwischen nur noch von Stagnation oder allenfalls einem geringfügigen nominalen Plus aus, wie er mitteilte. 2026 dürfte kaum besser werden - zwar erwartet der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) 1 Prozent Umsatzwachstum, die Beschäftigung werde aber in einer Größenordnung von rund 60.000 Personen sinken - vor allem, weil Menschen altersbedingt aufhören.