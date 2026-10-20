Konjunktur: Sachsens Industrie droht weiterer Personalabbau

Stimmung der Unternehmen bleibt verhalten

"Nach einem deutlichen Rückschlag im Frühjahr hat sich die sächsische Wirtschaft im Herbst 2026 etwas stabilisiert. Von einer nachhaltigen konjunkturellen Erholung ist der Freistaat aber noch weit entfernt", hieß es in der Auswertung. Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Erwartungen der Unternehmen hätten sich im Vergleich zum Frühjahr verbessert. Dennoch bleibe die Stimmung in den Unternehmen ausgesprochen verhalten. Ein selbsttragender Aufschwung zeichne sich derzeit nicht ab.