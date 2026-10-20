Konjunktur: Sachsens Industrie droht weiterer Personalabbau

Dresden (dpa/sn) - Rund ein Viertel (23 Prozent) der Unternehmen in der sächsischen Wirtschaft rechnen mit einem Personalabbau. Das ist ein Befund der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) im Freistaat. "Unternehmen reagieren auf die schwache Konjunktur weiterhin mit Zurückhaltung bei Neueinstellungen und verschieben Personalaufbaupläne", teilten die IHK mit. Nur elf Prozent der Firmen planen einen Stellenaufbau. Damit deutet sich in den kommenden Monaten weiterer Beschäftigungsabbau an.