Großbritannien könnte trotz kleinerer Bevölkerung Deutschland überholen

Euroconstruct ist ein Zusammenschluss von auf die Bauwirtschaft spezialisierten Wirtschaftswissenschaftlern aus 19 Ländern - 15 westeuropäischen und 4 osteuropäischen. Auf deutscher Seite ist das Münchner Ifo-Institut beteiligt. Der Wohnungsbau schwächelt nicht nur in Deutschland, aber laut Prognose ist in keinem der 14 anderen westeuropäischen Länder bis 2027 eine so schlechte Entwicklung zu erwarten wie in der Bundesrepublik.