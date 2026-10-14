Konjunktur: Maschinenbauer werden zuversichtlicher - aber Jobabbau droht

Im dritten Quartal bewerteten rund 34 Prozent der Unternehmen ihre aktuelle Lage als "gut" oder "sehr gut", wie eine VDMA-Umfrage unter knapp 800 Branchenfirmen zeigt, die Anfang Oktober durchgeführt wurde. Im Juli hatten sich nur 28 Prozent positiv geäußert. Dagegen beurteilen aktuell etwa 22 Prozent ihre Lage als "schlecht" oder "sehr schlecht".