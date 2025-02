Konjunktur: Maschinenbauer halten Belegschaft stabil - noch

Im vergangenen Jahr verringerte sich die Zahl der Stellen in der Branche trotz Auftragsflaute und Produktionsrückgang nur minimal um 0,7 Prozent oder 6.800 Jobs. Zum Jahresende waren nach Angaben des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) 1,02 Millionen Menschen in Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten tätig. Damit habe die Branche ihre Position als größter industrieller Arbeitgeber in Deutschland gehalten.