Konjunktur: IWF rechnet mit anhaltend hohen Energiepreisen

Singapur - Die hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs werden nach laut der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) noch einige Zeit bestehen bleiben. "Der Preisdruck könnte sich weiter verstärken, da die Nachfrage mit dem Beginn der kalten Jahreszeit auf der Nordhalbkugel steigt und die Länder ihre Reserven wieder auffüllen", warnte Kristalina Georgiewa laut Manuskript in einer Rede in Singapur im Vorfeld der Jahrestagung des IWF und der Weltbank. Selbst wenn der Konflikt bald ende, dürften die Preise bis 2027 weiter hoch bleiben, so Georgiewa. Die Tagung beginnt kommende Woche in Bangkok.